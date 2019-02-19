Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитися від імпортного газу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна зможе відмовитися від імпортного газу у найближчі 5 років завдяки відкриттю доступу до українських надр.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Укрінформ".

"У нас є безліч можливостей стати енергонезалежними. Ми починаємо розкручувати дуже складну і закриту систему - доступ до українських надр.

Я вважаю, що у найближчі 5 років цей відкритий доступ та дасть нам можливість не купувати газ за валюту, а виробляти в Україні", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо:

У 2018 році імпорт газу скоротився в порівнянні з 2017 роком на 24,8% - з 14,1 мільярда кубічних метрів до 10,6 мільярда кубометрів.

За підсумками 2018 року доходи України від транзиту природного газу перевищили витрати на його імпорт на 500 мільйонів доларів.

У січні Державна служба геології та надр виставила нові лоти з продажу дозволів на користування надрами через електронний майданчик "Української енергетичної біржі".

Українська правда