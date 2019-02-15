Процес корпоратизації "Укренерго" нарешті почався

Міністерство фінансів підписало наказ про перетворення ДП "НЕК "Укренерго" в акціонерне товариство.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в Facebook.

"Підписали наказ про перетворення ДП "НЕК "Укренерго" в акціонерне товариство, почавши процес корпоратизації, який плануємо провести максимально швидко", - написала вона.

Корпоратизація "Укренерго" є умовою щодо отримання Україною другого траншу кредитних коштів у сумі 500 млн євро в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.

Нагадаємо:

4 лютого "Укренерго" перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів.

Стратегічне управління та контроль за діяльністю "Укренерго" здійснюватиме наглядова рада компанії.

Раніше у Кабміні заявили, що передача "Укренерго" в управління Мінфіну є важливим кроком зі створення передумов для успішного проходження компанією сертифікаціївідповідно до стандартів загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E для приєднання до неї в майбутньому.

Міненерговугілля 18 жовтня повідомило, що комісія з реорганізації "Укренерго", яку з 9 жовтня очолює заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Михайло Близнюк, "з метою якісного завершення процесу реорганізації" прийняла рішення про перехід повноважень з управління НЕК до голови комісії. В "Укренерго" заявили про свідоме перешкоджання корпоратизації та процесу впровадження ринку електроенергії з боку комісії.

До того, як уряд прийняв рішення про передачу "Укренерго" Мінфіну, Господарський суд Києва призупинив дію рішення комісії Близнюка, а згодом залишив рішення у силі.

Економічна правда