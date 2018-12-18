Кабмін передав "Укренерго" в управління Міністерству фінансів

Цілісний майновий комплекс держпідприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" передається зі сфери управління Міненерговугілля в сферу управління Мінфіна.

Відповідну постанову Кабінету міністрів оприлюднено на сайті уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що передача "Укренерго" в управління Мінфіну є важливим кроком зі створення передумов для успішного проходження компанією сертифікації відповідно до стандартів загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E для приєднання до неї в майбутньому.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС.

Як повідомлялося, Міненерговугілля 18 жовтня повідомило, що комісія з реорганізації "Укренерго", яку з 9 жовтня очолює заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Михайло Близнюк, "з метою якісного завершення процесу реорганізації" прийняла рішення про перехід повноважень з управління НЕК до голови комісії.

У той же час, в "Укренерго" заявляють про свідоме перешкоджання корпоратизації та процесу впровадження ринку електроенергії з боку комісії з реорганізації, склад якої затверджується профільним міністерством.

В рамках корпоратизації НЕК Кабмін вже затвердив нову наглядову раду компанії з більшістю незалежних членів.