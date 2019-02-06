Міненерго передало "Укренерго" Мінфіну

Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством НЕК "Укренерго".

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Відповідний акт приймання-передачі було підписано 4 лютого Комісією з питань передачі цілісного майнового комплексу "Укренерго", створеною Мінфіном на виконання розпорядження КМУ від 14 листопада 2018 року.

З моменту підписання документу "Укренерго" перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів.

Стратегічне управління та контроль за діяльністю "Укренерго" здійснюватиме наглядова рада компанії. До її складу увійшли чотири незалежні члени, які є досвідченими професіоналами і мають значний міжнародний досвід трансформаційних процесів в енергетиці, а також три представники держави.

Завданням Міністерства фінансів є прискорити процес корпоратизації Укренерго. Це питання є умовою щодо отримання Україною другого траншу кредитних коштів у сумі 500 млн євро в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.

Раніше у Кабміні заявили, що передача "Укренерго" в управління Мінфіну є важливим кроком зі створення передумов для успішного проходження компанією сертифікації відповідно до стандартів загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E для приєднання до неї в майбутньому.

Міненерговугілля 18 жовтня повідомило, що комісія з реорганізації "Укренерго", яку з 9 жовтня очолює заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Михайло Близнюк, "з метою якісного завершення процесу реорганізації" прийняла рішення про перехід повноважень з управління НЕК до голови комісії. В "Укренерго" заявляють про свідоме перешкоджання корпоратизації та процесу впровадження ринку електроенергії з боку комісії.

До того, як уряд прийняв рішення про передачу "Укренерго" Мінфіну, Господарський суд Києва призупинив дію рішення комісії Близнюка, а згодом залишив рішення у силі.

Економічна правда