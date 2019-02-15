Новини дня: про загрозу для ФОПів, "євробляхи" та судовий програш Росії

Про що всі говорять сьогодні?

Про загрозу для ФОПів. Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Про "євробляхи". Кабінет міністрів вирішив прискорити процедуру митного оформлення автомобілів на європейських номерах, тимчасово скасувавши обов'язкову екологічну сертифікацію таких авто.

Про судовий програш Росії. 15 лютого Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь "Приватбанку" у справі проти Російської Федерації.

Про подорожчання опалення. Вартість опалення для киян у січні зросла на 40%, а подекуди і на 60%, через зростання тарифу та низьку температуру повітря.

Про збільшення виручки IT-компаній. Україна, Білорусь, Польща та Румунія становлять лише частку від китайського чи індійського ринку розробки програмного забезпечення, але при цьому формують надзвичайно конкурентний у глобальному контексті кластер.

Про одну з найбільших у Європі сонячних станцій. Компанія "Солар-Фарм-1" в січні 2019 року ввела в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 246 МВт в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про гру в піддавки. Генпрокурор Юрій Луценко та по сумісництву кум президента Петра Порошенка ймовірно саботує розслідування щодо незаконної видачі державної ліцензії на видобуток газу за заниженою ціною оточенню глави держави.

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Українська сонячна енергетика: як не повторити долю Ікара

Сонячна енергетика в Україні стрімко зростає. Причина — високі ставки "зеленого" тарифу. Проте уже скоро все може закінчитись. Як не повторити долю інших країн, де наслідки були катастрофічними.