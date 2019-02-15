ДТЕК Ахметова побудувала одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій

Компанія "Солар-Фарм-1" в січні 2019 року ввела в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 246 МВт в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила проект постанови про встановлення "зеленого" тарифу для Нікопольської СЕС в розмірі 15,03 євро за МВт-год до 2030 року.

Передбачається, що Нікопольська СЕС буде виробляти до 290 млн кВт-год е/е на рік.

Повідомляється, що це найбільша СЕС в Україні та одна з трьох найбільших у Європі. У березні станцію планують підключити до енергосистеми.

"Солар-Фарм-1" належить компанії DTEK Renewables B.V., що оперує активами групи "ДТЕК" в сфері поновлюваних джерел енергії.

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Нагадуємо:

Підрядник будівництва Нікопольської СЕС - китайська China Machinery Engineering Corporation. Сонячні панелі для неї поставила Trina Solar Limited.

СЕС зможе повністю задовольняти потреби 100 тис домогосподарств України і дозволить скоротити викиди діоксиду вуглецю більше ніж на 300 тис тонн на рік.

У 2017 році ДТЕК ввів в експлуатацію свою першу Трифанівську СЕС потужністю 10 МВт в Херсонській області.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

За останні три роки в Україні понад 3 тисячі приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт.