"Приватбанк" виграв суд у РФ за активи в Криму

15 лютого Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь "Приватбанку" у справі проти Російської Федерації.

Про це повідомила прес-служба банку.

"У частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року, про яке стало відомо сьогодні, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо усіх вимог "Приватбанку" проти Російської Федерації, що Російська Федерація порушила свої зобов’язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи "Приватбанку" в Криму", - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, "Приватбанк" має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі.

Арбітражний суд залишив питання щодо розміру відшкодування, що підлягає сплаті "Приватбанку" за незаконні дії Російської Федерації, на наступний етап арбітражного розгляду.

"Приватбанк прагне отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд доларів", - заявили в прес-службі.

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Нагадуємо:

У листопаді 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення на користь державного "Ощадбанку" щодо компенсації збитків, завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.

Сума відшкодування становить 1,3 мільярда доларів плюс відсотки.

У травні 2018 року арбітраж у Гаазі виніс перше, прецедентне рішення про присудження компенсації - 159 млн доларів на користь 18 компаній, пов'язаних з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

НАК "Нафтогаз України" і 6 компаній, що входять у групу "Нафтогазу", подали в трибунал, сформований при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі, позов про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Росією активів групи в Криму. Сума позову сягає 7 млрд доларів.

За розрахунками старшого наукового співробітника Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерса Аслунда українська економіка втратила майже 100 мільярдів доларів через окупацію Росією Криму та війну на Донбасі.

Економічна правда