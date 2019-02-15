ГПУ саботує справу щодо газового бізнесу оточення Порошенка — ЗМІ

Генпрокурор Юрій Луценко та по сумісництву кум президента Петра Порошенка ймовірно саботує розслідування щодо незаконної видачі державної ліцензії на видобуток газу за заниженою ціною оточенню глави держави.

Про це йдеться у розслідування програми "Схеми".

Зазначається, що протягом усієї своєї каденції Луценко регулярно демонстрував свою лояльність до Порошенка: був на його політичних заходах та запрошував на весілля до власного сина, хоча такі дії заборонені кодексом професійної етики працівника прокуратури.

"Тож чи є довіра до розслідування ГПУ, в рамках якого підлеглі Луценка нібито намагаються відібрати в оточення Порошенка газовий бізнес, визнавши незаконною видачу державою ліцензії на видобуток газу за заниженою ціною? Чи справді Луценко пішов би проти інтересів свого кума Порошенка?", - запитують автори публікації.

Журналісти стверджують, що проаналізували хід розслідувань і він більше схожий на гру у піддавки.

Повідомляється, що на початку 2018-го року ціле газове родовище на Полтавщині відійшло оточенню президента Порошенка за безцінь, хоча держава могла отримати за нього в десять разів більше.

За даними програми, розслідувати ймовірну високопосадову корупцію взялися детективи Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що своє розслідування проводять і підлеглі Луценка, відмовляючись передати матеріали справи в Антикорупційне бюро за підслідністю.

"Чи є підстави вважати, що мета ГПУ, яку очолює кум президента, – покарати винних і забрати родовище в оточення Порошенка? Чи це якась зовсім інша гра, не в інтересах держави?", - йдеться у розслідуванні.

Повідомляється, що нині ГПУ у суді намагається оскаржити рішення Державної служби геології та надр України про продаж спецдозволу на видобування газу на одному з найбільших родовищ Полтавської області – компанії "Аркона Газ-Енергія". Підстава – підозра у порушенні процедури видачі такої ліцензії. Вимога – визнати наказ Держгеонадр протиправним і скасувати його.

"У цьому випадку підприємство отримало поза аукціоном, поза конкурсом цей спецдозвіл. А для цього повинні бути спеціальні підстави", – розповіла представник Генпрокуратури Юлія Кузнецова.

Повідомляється, що юрист ТОВ "Аркона Газ-Енергія" Назар Кульчицький заявив, що якщо буде визнаний незаконним цей спецдозвіл, то фактично це буде становити втручання в права власності його клієнта.

За даними журналістів, спецдозвіл видобувати газ та газовий конденсат на одному з найбільших родовищ Полтавщини – Свистунківсько-Червонолуцькому – Держгеонадра отримала приватна "Аркона Газ-Енергія" у травні 2017-го.

"Це відбулося без аукціону. Термін – 20 років. Ціна питання – близько 4 мільйонів гривень", - йдеться у розслідуванні.

Наголошується, що напівдержавна "Укрнафта", яка роками досліджувала й розробляла родовище на Полтавщині і також претендувала на цю ліцензію, була готова заплатити за неї вдесятеро більше – 45 мільйонів гривень, проте їй двічі відмовили через нібито невідповідність документів і великий податковий борг.

У розслідуванні розповіли, що компанію "Аркона", якій вдалось практично за безцінь придбати право видобувати газ, контролює оточення Порошенка.

Зокрема, один із засновників фірми – юрист і адвокат Олексій Гребенченко – на початку 2000-х років працював на підприємстві "Укропткульттовари", кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається український президент.

Крім того, повідомляється, що зв'язок з Банковою простежився через Наталію Маловацьку, яка у другому кварталі 2017-го як нотаріус переказала двом іншим власникам фірми приблизно по півтора мільйони гривень кожному, що могло бути оплатою за входження в перелік засновників цієї фірми – офшорної компанії з Белізу.

Це могло б бути звичайною нотаріальною дією, якби не той факт, що чоловік Наталії Маловацької – юрист з команди Петра Порошенка Олексій Маловацький.

"​Нині він – член Вищої ради правосуддя, яка може звільняти суддів та рекомендувати їх на посади", - додали у програмі.

Повідомляється, що під час позачергових виборів у 2014 році Маловацький був заступником керівника юридичної служби Порошенка як кандидата в президенти і керував юридичною службою президентського блоку під час дострокових виборів до Верховної Ради восени того ж року.

Раніше у коментарі "Схемам" Маловацький заперечував зв'язок з фірмою "Аркона Газ-Енергія".

Повідомляється, що у жовтні минулого року до складу засновників "Аркона Газ-Енергія" приєднався Олег Ольховий –​ зайшов замість белізького офшору. Нині він володіє найбільшою часткою фірми – майже 50%.

"​"Схеми" спробували познайомитись з новим власником, але за місцем реєстрації фірми не знайшли", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що Ольховий раніше був директором компанії "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомого як спортивно-розважальний клуб "П’ятий елемент", власниками якого були і досі залишаються Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

Автори розслідування додали, що таки знайшли Ольхового і звернулися до нього за коментарем, але спілкуватися він відмовився.

Повідомляється, що раніше Окружний адмінсуд Києва визнав законною видачу ліцензії фірмі "Аркона Газ-Енергія", але прокурори на це рішення подали апеляцію.

"Щоправда, з-поміж аргументів прокурорів "Схеми" не виявили ключового – про занижену вартість, за якою родовище перейшло під контроль фірми з оточення Порошенка. Прокуратура судиться лише щодо процедурних моментів", - йдеться у публікації.

"Щодо позову ГПУ – скоріш за все, це все робиться для того, щоб ця справа була заздалегідь програшною. Щоб цю справу програли – і потім прозвітували, що ми, начебто, вчинили всі дії для того, щоб позбавити підприємство незаконного дозволу, однак нам не вдалося, і щоб всі питання були до суду", - прокоментував юрист ГО "Центр протидії корупції" Андрій Савін.

За даними "Схем", ГПУ звернулась до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з проханням провести аналіз, аби з'ясувати, скільки грошей недоотримав державний бюджет від продажу ліцензії.

​Водночас, за інформацією журналістів, готується проект висновку експертів, який підтверджує, що спецдозвіл був проданий за адекватною ціною.

Зазначається, що у 2016 році журналісти "Схем" у київському ресторані бізнес-центру "Леонардо" зафіксували зустріч директора Інституту судових експертиз Олександра Рувіна з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком та нардепом від "Блоку Петра Порошенка" Олександром Грановським, який має тісні контакти з правоохоронцями.

"Тож якщо в рамках свого розслідування Генпрокуратура може заручитися такою експертизою, яка виводить з-під удару компанію "Аркона Газ-Енергія" щодо ймовірних збитків державі, то як бути з суддями?", - ставлять автори розслідування питання.

"Законність видачі ліцензії нині у рамках адміністративного позову Генпрокуратури щодо видачі спецдозволу "Аркона Газ-Енергія" вивчає Шостий адміністративний апеляційний суд. Головуюча – суддя Галина Земляна", - сказано у програмі.

Повідомляється, що через тиждень після того, як вона отримала її на розгляд (за допомогою системи авторозподілу), їй прийшов "лист щастя" від Вищої ради правосуддя з повідомленням, що проти неї розглядають скаргу півторарічної давнини.

При цьому журналісти уточнюють, що членом ВРП є Олексій Маловацький, той самий, дружина якого як нотаріус оформлювала угоди для фірми "Аркона Газ-Енергія". "Виходить, що доля бізнесу, до якого має стосунок юрист із команди Порошенка Маловацький, залежить від судді, яка, схоже, перебуває у нього з колегами на гачку. То що ж це, як не адміністративний тиск на суддів, щоб була можливість контролювати процес?", - йдеться у програмі.

Сам Маловацький спростував причетність свою та родини "до будь-якої юридичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність, окрім задекларованих", а також зазначив, що немає "жодних інтересів в галузі природних ресурсів".

Крім того, наголосив, що впливу зі сторони чинного президента "не має і не відчуває".

Повідомляється, що "Укрнафта", яка також претендувала на родовище на Полтавщині засумнівалася в неупередженості і об'єктивності Земляної та заявила відвід судді. Те саме вимагають і у НАБУ.

"​Засідання відклали. Але суддя Земляна залишається у процесі і надалі визначатиме долю газового бізнесу команди президента", - повідомили журналісти.

"Не виключено, що позитивний висновок експертів щодо продажу ліцензії "Аркона Газ-Енергія" та потенційний програш в суді за адміністративним позовом зрештою може стати підставою для Генпрокуратури взагалі закрити справу за відсутністю складу злочину та збитків державі", - додали автори розслідування.

Зазначається, що детективи НАБУ наполягають, що ця справа – їхня підслідність, а тому у 2018 році вже двічі Бюро спробувало витребувати її у Генеральної прокуратури.

"Ми отримали відмову від керівництва з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки головного слідчого управління ГПУ. Потім друга спроба була у жовтні минулого року. І так само цього разу ми отримали відмову за підписом заступника генерального прокурора України у передачі матеріалів цієї справи", – розповіла речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

​При цьому, за даними НАБУ, підлеглі Луценка навіть відмовили у проханні детективів хоча б ознайомитись з матеріалами своєї справи.

Зазначається, що детективам Бюро не вдалось отримати матеріали справи ГПУ і через суд.

"Ми підозрюємо, що все це робиться для того, щоб допомогти підприємству "Аркона Газ-Енергія" таким чином зацементувати це, на нашу думку, незаконне рішення про видачу спецдозволу за заниженою вартістю", – вважає юрист ГО "Центр протидії корупції" Андрій Савін.

При цьому повідомляється, що незалежно від розслідування ГПУ у НАБУ не збираються закривати власне розслідування, попри те, що прокурори ГПУ встромляють їм палки в колеса.

Зазначається, що "Схеми" направили запит на ім’я Петра Порошенка та Юрія Луценка з проханням прокоментувати наведені у розслідуванні факти.

Повідомляється, що в Адміністрації президента заявили, що на даний час глава держави немає стосунку до осіб вказаних у запиті журналістів ,а у Луценка на запит до публікації матеріалу не відповіли.

Українська правда