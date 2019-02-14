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Субсидії "на руки": перед виборами 4 мільйони сімей отримають по 1,5 тисячі

Четвер, 14 лютого 2019, 19:06
 

У березні поточного року близько 4 млн домогосподарства отримають субсидії в готівковій формі.

Про це йшла мова під час селекторної наради під головуванням міністра соціальної політики Андрія Реви, повідомляє прес-служба Мінсоцу.

Як наголошується, готівкова форма буде застосована до одержувачів, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Це близько 4 млн домогосподарств.

"Вже у березні 2019 року ці домогосподарства отримають готівкові кошти у розмірі призначеної їм субсидії за лютий, у середньому це становить близько 1,5 тисячі гривень. Аналогічні виплати вони отримають у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року", - йдеться у повідомленні.

"Виплата субсидій у готівковій формі буде здійснюватися органами Пенсійного фонду тим особам, які одержують пенсії (близько 70 % всіх одержувачів), і таким же шляхом, як виплачуються пенсії: або перерахування коштів на пенсійні рахунки в банках, або виплата через поштові відділення, у тому числі з доставкою додому", - повідомляє прес-служба.

При цьому відзначається, що виплата субсидії буде проводитися одночасно з виплатою пенсії пенсіонерам.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Економічна правда

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