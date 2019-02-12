МВФ оцінив нову систему субсидій уряду Гройсмана

Підвищення цін на газ для населення дає уряду додаткові фінансові можливості для допомоги малозабезпеченим з оплатою послуг ЖКГ.

Про це в інтерв'ю FinClub повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Додаткові надходження до бюджету забезпечують ресурс, який використовується для надання допомоги менш забезпеченим домогосподарствам, які не можуть повністю сплатити ціну на енергоносії. Система субсидій була значно розширена, і вона забезпечує систему соціального захисту для значної частини менш заможних домогосподарств", - підкреслив Люнгман.

Представник МВФ визнав, що система субсидій ще недавно була неефективною.

"Нецільовий і неефективний спосіб надання субсидій кожному наразі заміщається прозорою та адресною субсидією для тих, хто дійсно її потребує", - упевнений він.

При цьому, на думку представника МВФ, реформа ринку газу неможлива без збереження системи субсидій.

"Збереження і уточнення системи субсидій для малозабезпечених домогосподарств, які вона захищає, також не менш важлива частина цієї реформи", - резюмував Люнгман.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

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