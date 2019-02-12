МВФ радить Україні зосередитись на земельній реформі та приватизації

У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна має зосередитись на проведенні земельної реформи та приватизації, оскільки це досить перспективні сектори з точки зору притоку інвестицій.

Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на XV щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Серед того, що слід зробити, - зосередитись на земельній реформі, аби можна було купувати землю сільгосппризначення. Також слід зосередитись на приватизації сектору держпідприємств, щоб приватний сектор міг зайти і зробити відповідний вклад у цей сектор", - сказав Люнгман.

Він також наголосив, що зараз розпочинається реформа Державної фіскальної служби, і це у свою чергу має покращити бізнес-середовище.

Люнгман також нагадав, що за останні 5 років було багато зроблено в різних сферах, починаючи від реформування банківської системи і закінчуючи створенням антикорупційних органів.

Нагадуємо:

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінила програму розширеного фінансування, що повинна була завершитися у березні 2019 року.

Це сталося одразу після того, як уряд погодився підвищити ціну на газ для населення на 23,5%, шо було однією з ключових вимог кредитора.

4 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження дії земельного мораторію до 2020 року, хоча МЕРТ пропонувало Порошенку ветувати закон.

Водночас, цим законом Кабмін зобов’язано до 1 березня 2019 року подати на розгляд Парламенту законопроект "Про обіг земель".

Минулого року план з приватизації було виконано на 2%. "Діру" в держбюджеті вирішили покрити за рахунок позики.