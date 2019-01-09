Новини дня: про зростання цін, конфіскацію майна "Газпрому" та повернення американського банку до України

Про валютні резерви. За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 року сягнули 20,8 млрд доларів.

Про повернення американського банку до України. Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів Америки після п’ятирічної перерви відновлює своє співробітництво з Україною.

Про лічильники опалення. Понад 90% житлових будинків в Черкаській, Миколаївській та Вінницькій областях оснащені тепловими лічильниками. В середньому по Україні оснащеність житлових будинків тепловими лічильниками становить 72,5%.

Про конфіскацію майна "Газпрому". У Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Про зростання цін. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що інфляція в Україні за підсумками 2019 року становитиме 7%.

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