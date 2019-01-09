У "Нафтогазі" анонсували швидке рішення суду щодо конфіскації активів "Газпрому"

У Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Закінчилися слухання у Високому суді міста Амстердам щодо виконання рішення арбітражу по транзитній справі, зокрема примусового стягнення активів "Газпрому", які були заарештовані в Нідерландах", - йдеться в повідомленні.

Вітренко нагадав, що вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.

"Очікуємо на подальші рішення суду впродовж наступних місяців", - додав він.

Нагадуємо:

Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів плюс штрафи.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Економічна правда