Валютні резерви України зросли до рівня часів Януковича

За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 року сягнули 20,8 млрд доларів.

Про це свідчать попередні дані Національного банку України.

Як наголошується, такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Нацбанку, а й сягнув п’ятирічного максимуму – востаннє такий рівень резервів був зафіксований ще у жовтні 2013 року.

"Збільшити міжнародні резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі Нацбанком надлишку валюти на міжбанківському ринку", - пояснюють в прес-службі.

Згідно з повідомленням, на приріст резервів вплинуло також збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на 230 млн доларів.

"Зокрема, тільки протягом грудня міжнародні резерви зросли на 3,108 млрд доларів або 17,5% до 20,8 млрд доларів", - повідомляє регулятор.

Нагадаємо, у жовтні 2013 року золотовалютні резерви НБУ, скоротилися на 4,65% і становили 20,632 млрд доларів.

Економічна правда