Стало відомо, які регіони найбільше обладнані лічильниками тепла
Понад 90% житлових будинків в Черкаській, Миколаївській та Вінницькій областях оснащені тепловими лічильниками.
Про це йдеться в звіті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
В середньому по Україні оснащеність житлових будинків тепловими лічильниками становить 72,5%.
Найгірший результат у Луганській, Тернопільській, Кіровоградській і Закарпатській областях. Зазначимо, що на Закарпатті в більшості будинків відсутнє централізоване опалення.
У Києві лічильниками оснащено 87,5% житлових будинків.
Лідером за кількістю оснащених нежитлових будівель вузлами комерційного обліку теплоенергії є Миколаївська область. Середній показник оснащеності вузлами комерційного обліку - 78,4%.
Найгірші показники демонструють Житомирська та Київська області.
Економічна правда
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