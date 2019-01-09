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Стало відомо, які регіони найбільше обладнані лічильниками тепла

Середа, 9 січня 2019, 15:45
 

Понад 90% житлових будинків в Черкаській, Миколаївській та Вінницькій областях оснащені тепловими лічильниками.

Про це йдеться в звіті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

 

В середньому по Україні оснащеність житлових будинків тепловими лічильниками становить 72,5%.

 

Найгірший результат у Луганській, Тернопільській, Кіровоградській і Закарпатській областях. Зазначимо, що на Закарпатті в більшості будинків відсутнє централізоване опалення.

У Києві лічильниками оснащено 87,5% житлових будинків.

Лідером за кількістю оснащених нежитлових будівель вузлами комерційного обліку теплоенергії є Миколаївська область. Середній показник оснащеності вузлами комерційного обліку - 78,4%.

 

Найгірші показники демонструють Житомирська та Київська області.

Економічна правда

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Лічильники тепло МЕРТ

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