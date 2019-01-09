Ексімбанк США відновлює співпрацю з Україною
Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів Америки після п’ятирічної перерви відновлює своє співробітництво з Україною.
Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.
"Сполученими Штатами переглянуто ризики ведення комерційної діяльності в Україні з урахуванням забезпечення макроекономічної стабільності в нашій державі", - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, це дало можливість Ексімбанку США зняти обмеження на проведення операцій з державним і приватним сектором України щодо програм експортного кредитування, гарантування кредитів та експортного страхування.
"Це рішення дозволить збільшити обсяги українсько-американської торгівлі та є ще одним сигналом інвесторам про покращенням умов ведення бізнесу в Україні", - повідомляє посольство.
"Це - не тільки про нові можливості економічної співпраці Україна - США. Це - сигнал збільшення довіри до нашої країни і впевненість у незмінності її курсу", - прокоментував посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці в Facebook.
Економічна правда
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