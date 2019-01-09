МВФ спрогнозував темпи зростання цін в Україні в 2019 році
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що інфляція за підсумками 2019 року становитиме 7%.
Про це йдеться в огляді МВФ.
Зазначається, що збереження жорсткої грошово-кредитної політики і уповільнення внутрішнього попиту має допомогти поступово довести інфляцію до трохи менше 7% до кінця 2019 року.
У той же час, в цільовий діапазон, визначений Національним банком (5±1%), інфляція повинна увійти на початку 2020 року, прогнозують експерти МВФ.
Нагадуємо:
Нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України Stand By передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму 2,6 мільярда доларів – до кінця 2019 року.
Завдяки першому траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.
13 грудня Національний банк не змінив розмір облікової ставки і залишив її на рівні 18% вдруге поспіль.
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.
Зростання споживчих цін в Україні в листопаді 2018 року становило 1,4% і з початку року досягло 8,9%. В річному вимірі інфляція становила 10%.
Економічна правда
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