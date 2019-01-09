МВФ спрогнозував темпи зростання цін в Україні в 2019 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що інфляція за підсумками 2019 року становитиме 7%.

Про це йдеться в огляді МВФ.

Зазначається, що збереження жорсткої грошово-кредитної політики і уповільнення внутрішнього попиту має допомогти поступово довести інфляцію до трохи менше 7% до кінця 2019 року.

У той же час, в цільовий діапазон, визначений Національним банком (5±1%), інфляція повинна увійти на початку 2020 року, прогнозують експерти МВФ.

Нагадуємо:

Нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України Stand By передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму 2,6 мільярда доларів – до кінця 2019 року.

Завдяки першому траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

13 грудня Національний банк не змінив розмір облікової ставки і залишив її на рівні 18% вдруге поспіль.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Зростання споживчих цін в Україні в листопаді 2018 року становило 1,4% і з початку року досягло 8,9%. В річному вимірі інфляція становила 10%.

Економічна правда