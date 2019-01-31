Новини дня: про витрати українців, облікову ставку та інвестиції в інфраструктуру

Про розкрадання газу. Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який керівництво ПАТ "Запоріжгаз" завдало державі багатомільйонні збитки.

На що витрачають гроші українці? Згідно зі статистикою використання банківських карт, в грудні клієнти Monobank найбільше грошей витратили на покупку продуктів і відвідування ресторанів.

Про державний борг. Державний і гарантований державою борг України в 2018 році скоротився по відношенню до валового внутрішнього продукту з 71,8% до 62,7%.

Про інвестиції в інфраструктуру. Відповідно до інвестиційного плану дій в країнах "Східного партнерства", Україна може отримати на інвестпроекти, що передбачають поліпшення залізничної інфраструктури, 850 млн євро.

Про облікову ставку. Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 18% річних.

Про розмитнення "євроблях". Вартість послуг з розмитнення авто на іноземній реєстрації становить від 100 доларів до 700 доларів (від 2,7 тисячі гривень до 20 тисяч гривень).

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