Розмитнення "євробляхи" через посередника коштує від 100 доларів — ЗМІ

Вартість послуг з розмитнення авто на іноземній реєстрації становить від 100 доларів до 700 доларів (від 2,7 тисячі гривень до 20 тисяч гривень).

Про це пише Liga.net.

Якщо у заявника є повний пакет документів, вся процедура розмитнення займає від 1 до 3 днів. Проводити її можна самостійно або за допомогою посередницьких компаній.

Вартість їхніх послуг коливається в межах 100-700 доларів, в залежності від пакета послуг.

В середньому повна легалізація "євробляхи", як правило, наближається за вартістю до ціни автомобіля. Чим "свіжіший" автомобіль, тим менший акциз і нижча вартість розмитнення.

Наприклад, легалізація Skoda Octavia 2011 року обходиться в близько 85 тисяч грн (2770 євро): зняття з обліку в Латвії 200 євро, сертифікація і звірка номерів - 4 тис грн, митні платежі - 64,6 тис (з урахуванням штрафу в 8,5 тис грн), послуги брокера - 3,5 тис грн, постановка на облік в Україні - 4,7 тис грн.

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Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

З 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації становила 1,566 мільярда гривень.

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