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Продукти, ресторани, одяг: на що витрачають гроші українці

Четвер, 31 січня 2019, 11:10
 

Згідно зі статистикою використання банківських карт, в грудні клієнти Monobank найбільше грошей витратили на покупку продуктів і відвідування ресторанів.

Про це на своєму каналі в Telegram написав один із засновників Monobank Олег Гороховський.

"Найчастіше наші клієнти купують продукти і ходять в кафе і ресторани. Найбільше в місяць витрачають на одяг і їжу", - написав Гороховський.

За його словами, найдорожчі покупки з масових в середньому, це одяг і будматеріали.

Згідно з опублікованою таблицею, найбільша кількість операцій по карті припадає на категорії "Продукти і супермаркети", "Кафе і ресторани" та "Інше".

 

Найбільша сума витрат - в категоріях "Продукти і супермаркети", "Розваги і спорт" та "Авто".

У лідерах стовпця "Середня сума операції" - "Одяг і взуття" (1136 грн), "Duty Free" (870 грн) і "Бюджет і податки" (839 грн).

Середня сума на одного користувача карти становить 2420 грн в категорії "Одяг та взуття", 2418 грн в категорії "Продукти та супермаркети", 2093 грн - "Авто", 2035 грн - "Подорожі", 1909 грн - "Розваги і спорт".

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Економічна правда

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