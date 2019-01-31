Продукти, ресторани, одяг: на що витрачають гроші українці
Згідно зі статистикою використання банківських карт, в грудні клієнти Monobank найбільше грошей витратили на покупку продуктів і відвідування ресторанів.
Про це на своєму каналі в Telegram написав один із засновників Monobank Олег Гороховський.
"Найчастіше наші клієнти купують продукти і ходять в кафе і ресторани. Найбільше в місяць витрачають на одяг і їжу", - написав Гороховський.
За його словами, найдорожчі покупки з масових в середньому, це одяг і будматеріали.
Згідно з опублікованою таблицею, найбільша кількість операцій по карті припадає на категорії "Продукти і супермаркети", "Кафе і ресторани" та "Інше".
Найбільша сума витрат - в категоріях "Продукти і супермаркети", "Розваги і спорт" та "Авто".
У лідерах стовпця "Середня сума операції" - "Одяг і взуття" (1136 грн), "Duty Free" (870 грн) і "Бюджет і податки" (839 грн).
Середня сума на одного користувача карти становить 2420 грн в категорії "Одяг та взуття", 2418 грн в категорії "Продукти та супермаркети", 2093 грн - "Авто", 2035 грн - "Подорожі", 1909 грн - "Розваги і спорт".
Рекомендуємо почитати: Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет. Як перемогти Приват, стати Uber і врятувати молодих англійців
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua