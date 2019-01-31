Співвідношення держборгу до ВВП різко скоротилося — Мінфін

Державний і гарантований державою борг України в 2018 році скоротився по відношенню до валового внутрішнього продукту з 71,8% до 62,7%.

Про це йдеться на сторінці Міністерства фінансів в Facebook.

Згідно з оперативними даними, станом на 31 грудня 2018 року сукупний держборг виріс в абсолютному значенні: в гривневому вираженні - на 26,94 млрд грн, до 2,169 трлн грн, в доларовому - на 2 млрд доларів, до 78,3 млрд доларів.

Державний борг становив 1,86 трлн грн (85,8% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 67,219 млрд доларів.

Державний зовнішній борг становив 1,099 трлн грн (50,7% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 39,7 млрд доларів.

Державний внутрішній борг становив 761,1 млрд грн (35,1% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 27,549 млрд доларів.

Гарантований державою борг становив 308,1 млрд грн (14,2%) або 11,1 млрд доларів.

Співвідношення держборгу до ВВП країн світу натисніть для збільшення

Нагадуємо:

Співвідношення сукупного прямого та гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося до 71,8% з 80,9%.

18 грудня 2018 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Цього ж дня Рада директорів Світового Банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів. Це означає, що український уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.

Завдяки цим траншам міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Економічна правда