НБУ втретє поспіль не змінює розмір облікової ставки

Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 18% річних.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

"З огляду на оновлений макроекономічний прогноз та окреслені ризики Правління Національного банку вважає, що монетарні умови на сьогодні доцільно зберегти достатньо жорсткими, щоб забезпечити впевнене зниження інфляції та її повернення до цільового діапазону у І кварталі 2020 року", - йдеться у повідомленні НБУ.

"Подальша динаміка облікової ставки залежатиме від розвитку інфляційних процесів та реалізації ризиків для цінової стабільності. Правління бачить потенціал для переходу до пом’якшення монетарної політики у випадку стійкого послаблення інфляційних ризиків і прямування інфляції до цілі за тією траєкторією, що передбачена у новому макроекономічному прогнозі", - заявили в НБУ.

Основним ризиком для зниження інфляції до цілі у 2020 році регулятор назвав "традиційне посилення невизначеності в рік президентських та парламентських виборів".

Нагадуємо:

13 грудня та 25 жовтня Національний банк не змінював розмір облікової ставки і залишав її на рівні 18%.

6 вересня Національний банк підняв облікову ставку на 0,5 відсоткових пункти до 18%.

12 липня правління НБУ прийняло рішення підвищити облікову ставку до 17,5% з 17%.

Востаннє НБУ знижував розмір облікової ставки 25 травня 2017 року - з 13% до 12,5%.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильній інфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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Економічна правда