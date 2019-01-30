Мінфін залучив до держбюджету рекордну суму

29 січня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 18,3 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті міністерства.

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 91, 154, 161, 280, 364 дні із середньозваженою дохідністю 19,48%, 18,98%, 18,96%, 18,5%, 18,47% річних, відповідно.

Суми розміщення - 3,692 млрд грн, 1,975 млрд грн, 1,806 млрд грн, 1,339 млрд грн, 0,175 млрд грн.

Мінфін відмовився розміщувати цінні папери на 1666 днів під 17-18%.

Доларові папери розміщені з терміном обігу 22 дні на 285,6 млн доларів під 6,25% річних, 78 днів - на 37,6 млн доларів під 6,5% річних, 140 днів - на 0,49 млн доларів під 6,7% річних і 266 днів - на 7,03 млн доларів під 7,25% річних.

В євро ОВДП були розміщені з терміном обігу 71 день на 5,633 млн євро під 4,5% річних.

30 січня Мінфіну необхідно погасити ОВДП приблизно на 4,4 млрд грн і 354 млн доларів.

Зазначимо, що в 2018 році міністерство фінансів профінансувало державний бюджет на 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадуємо:

15 січня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 9,7 мільярда гривень.

22 січня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 13,569 мільярда гривень.

Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.

У 2018 році Національний банк із занепокоєнням ставився до активного притоку капіталу нерезидентів.

Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.

Економічна правда