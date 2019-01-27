Новини вихідних: про 4-денний робочий тиждень та субсидії "живими" грошами

Про що всі говорили на вихідних?

Про монетизацію субсидій. Виплата субсидій у грошовій формі сприятиме впровадженню проектів енергоефективності.

Про 4-денний робочий тиждень. Зниження числа робочих днів піде на користь і компаніям, і їх співробітникам, тому світу слід задуматися про масовий перехід на 4-денний робочий тиждень.

Про готівку українців. У готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало 400,1 млрд гривень.

Про санкції протии Росії. За чотири роки міжнародні санкції проти Росії позбавили бюджет країни-агресора 173 млрд доларів.

Про нового "безпековика" УЗ. Оновлений Департамент економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" очолив екс-співробітник СБУ Олег Назарук, якого раніше підозрювали у вимаганні та отриманні хабара.

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Давос 2019: головні меседжі Всесвітнього економічного форуму

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