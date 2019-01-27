Нацбанк повідомив, скільки готівки на руках в українців

У готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало 400,1 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, з загальної суми в обігу перебувало 2,2 млрд гривень монет (13,1 млрд штук) та 397,8 млрд гривень у банкнотах (2,95 млрд штук).

"Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд гривень станом на 1 січня 2018 року).

Збільшення попиту на готівку зумовлювалося потребами зростаючої економіки України у засобах розрахунку", - йдеться у повідомленні.

"Середня кількість банкнот на одного українця становила 69 штук, а розмінних монет – 293 штуки (станом на 1 січня 2018 року – 70 банкнот та 293 розмінні монети відповідно)", - зазначає регулятор.

Згідно з повідомленням, найбільше за кількістю у готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет номіналом 10 копійок (22,8% та 29,1% відповідно).

Раніше повідомлялося, що Національний банк почав продавати гривні рулонами.

Економічна правда