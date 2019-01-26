Через санкції Росія втратила 173 мільярди доларів – зовнішня розвідка

За чотири роки міжнародні санкції проти Росії позбавили бюджет країни-агресора 173 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив голова служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок.

"Також за останні чотири роки міжнародні санкції, які Путін називає "смехотворными", позбавили російський бюджет 173 млрд доларів. Не знаю, наскільки "смехотворна" ця сума для Путіна, але, переконаний, для пересічного росіянина це шалені гроші", - заявив він.

На уточнююче питання про те, хто визначив таку суму збитків, Божок заявив, що це внутрішні підрахунки російського уряду станом на кінець 2018 року, які вони не афішують.

Нагадаємо:

Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.

Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківським, фінансовим та енергетичним секторами. Дія поточних обмежувальних заходів ЄС закінчувалася наприкінці січня.

Раніше офіційний Рим неодноразово заявляв про наміри заблокувати продовження санкцій у попередньому обсязі. Проте іншим лідерам ЄС вдалося переконати італійське керівництво змінити думку.

Економічна правда