Роботодавців закликають перейти на 4-денний робочий тиждень

Зниження числа робочих днів піде на користь і компаніям, і їх співробітникам, тому світу слід задуматися про масовий перехід на 4-денний робочий тиждень.

Про це заявили в ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі два авторитетних експерта, пише "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, у нас є хороші експерименти, що демонструють, що при зниженні тривалості робочого часу люди можуть ефективніше зосередити увагу, їхня виробка залишається такою ж, при цьому якість і креативність найчастіше зростають", - заявив він під час форуму психолог Уортонської школи бізнесу при Пенсільванському університеті Адам Грант.

"І вони більш лояльні до організацій, які готові проявити гнучкість щодо їхнього життя поза роботою", - додав він.

З ним згоден економіст та історик Рутгер Брегман, який нагадує, що провідні уми - економісти, соціологи, філософи - десятиліттями вірили, що з часом людство зможе працювати все менше і менше. Ситуація змінилася лише в 70-і роки минулого століття.

"Підприємці-капіталісти ще в 20-е і 30-е роки виявили позитивний вплив скороченого робочого тижня на продуктивність. Наприклад, Генрі Форд побачив, що після переходу від 60-годинного до 40-годинного робочого тижня його робочі стали продуктивнішими, оскільки менше втомлювалися", - говорить він.

Тим часом під час форуму обговорювалися наукові дослідження про те, що люди стануть щасливішими, якщо менше працюватимуть. Крім того, експерти згадали про дані Організації економічного співробітництва і розвитку: що більше часу витрачається на роботу, то нижче продуктивність праці і ВВП на кожну годину роботи.

Так, Південна Корея і Мексика лідирують за кількістю відпрацьованих громадянами годин за рік серед 36 найбільш розвинених країн світу. Однак переробки не підвищують продуктивність праці, яка в обох країнах близька до мінімального рівня в цій групі.

Раніше повідомлялося, що компанії, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу і зниження професійного вигорання.

До цього в Великобританії запропонували скоротити робочий тиждень до чотирьох днів.