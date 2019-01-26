У Мінсоцполітики розповіли про користь субсидій "живими" грошами

Виплата субсидій у грошовій формі сприятиме впровадженню проектів енергоефективності.

Про це під час зустрічі з делегацією Європейського інвестиційного банку заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба відомства.

"Першочерговим завданням системи житлових субсидій була і залишається допомога тим домогосподарствам, які опинились у скрутному матеріальному становищі", - сказав міністр.

"Разом із тим, виплата субсидій у грошовій формі, яку розпочав уряд з січня, і виплата субсидій готівкою яка відбудеться з березня цього року, не лише мотивуватимуть домогосподарства до зменшення енерговитрат, але й нададуть громадянам фінансовий ресурс для впровадження заходів з енергоефективності", - заявив Рева.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Економічна правда