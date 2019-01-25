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У ДФС нагадали, коли "євробляхерів" почнуть штрафувати по-новому

П'ятниця, 25 січня 2019, 16:45
 

Власникам авто на єврономерах нагадали, що відповідальність за знаходження нелегалізованих транспортних засобів на території України з 24 травня значно зросте.

Про це повідомляє прес-служба Донецької митниці ДФС.

"Звертаємо увагу, що законодавством встановлюється покарання не тільки для тих осіб, які ввезли автівки на єврономерах на територію України, а й для тих, хто ними керує", - заявили у ДФС.

"До того ж, від кінця травня поточного року штрафні санкції, що застосовуватимуться, зростуть до 170 тисяч гривень, а в окремих випадках передбачається можливість застосування конфіскації таких авто", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

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Економічна правда

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ДФС авто

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