У ДФС нагадали, коли "євробляхерів" почнуть штрафувати по-новому
Власникам авто на єврономерах нагадали, що відповідальність за знаходження нелегалізованих транспортних засобів на території України з 24 травня значно зросте.
Про це повідомляє прес-служба Донецької митниці ДФС.
"Звертаємо увагу, що законодавством встановлюється покарання не тільки для тих осіб, які ввезли автівки на єврономерах на територію України, а й для тих, хто ними керує", - заявили у ДФС.
"До того ж, від кінця травня поточного року штрафні санкції, що застосовуватимуться, зростуть до 170 тисяч гривень, а в окремих випадках передбачається можливість застосування конфіскації таких авто", - повідомляє прес-служба.
Нагадаємо:
25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.
Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.
Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.
В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.
У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.
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Економічна правда
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