Новини вихідних: про зниження ціни на газ та останній шанс ОПЗ

Про собівартість газу. Собівартість видобутку природного газу, включаючи капітальні вкладення і всі супутні витрати на розвиток видобутку для компанії "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", становить 250 доларів за тисячу кубов.

Про запуск ОПЗ. Одеський припортовий завод запуститься 1 лютого, постачання сировини забезпечить за давальницькою схемою компанія "Енергетичний еквівалент".

Про ціни на газ. Зниження ціни на газ, яке обіцяють багато кандидатів у президенти під час передвиборної кампанії, неможливе і може закінчиться колапсом всієї фінансової системи України, коли зростання курсу долара неможливо буде спрогнозувати.

Про спір Нафтогазу і Привату. "Нафтогаз" оголосив про намір укласти новий договір з юридичною фірмою KWM Europe LLP про захист своїх інтересів в суперечці з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафта" в Лондонському міжнародному арбітражному суді.

Про найпопулярніші сайти. Російська соцмережа "Вконтакте" опустилася на 17 місце за відвідуваністю в Україні проти 10-го у грудні 2017 року.

Про експорт молочки. Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.