Коболєв: зниження ціни на газ закінчиться колапсом

Зниження ціни на газ, яке обіцяють багато кандидатів у президенти під час передвиборної кампанії, неможливе і може закінчиться колапсом всієї фінансової системи України, коли зростання курсу долара неможливо буде спрогнозувати.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНІАН.

"Будь-який кандидат у президенти, який обіцяє зниження ціни на газ, розуміє, що це закінчиться колапсом всієї фінансової системи, і тоді вже не буде стояти питання ціни газу, тоді вже буде стояти питання курсу долара, чи буде він 40, 50 або 60 гривень, тоді і це (обіцянки знизити ціну на газ – Ред.) дуже швидко закінчаться", - сказав він.

Коболєв наголосив, що жодного зниження ціни на газ не буде, тому що це нереально і неправильно.

"Дешевий газ - це те "намисто" (засіб заманювання – Ред.), яким нас дуже довго тримали в цій "петлі" і витягали з нас набагато більше грошей, ніж коштувало це "намисто", - сказав Коболєв.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 гривень за тисячу кубометрів.