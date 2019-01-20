"Вконтакте" втрачає позиції, але все ще в топ-25 сайтів в Україні
Російська соцмережа "Вконтакте" опустилася на 17 місце за відвідуваністю в Україні проти 10-го у грудні 2017 року.
Про це йдеться у дослідженні Kantar TNS CMeter за грудень 2018 року.
Перші сходинки рейтингу традиційно займають Google, YouTube та Facebook. Далі розташувалися сайти Wikipedia, інтернет-магазину "Розетка" та оголошень Olx.ua.
Як йдеться у повідомленні Kantar TNS, за результатами дослідження інтернет-магазини підсилюють свої позиції у рейтингу популярних сайтів, а серед мобільних додатків набирають популярність месенджери.
У 2018 році зросла кількість інтернет-користувачів в Україні. За даними Установчого дослідження 2018, вже 70% українців користуються інтернетом (63% у 2017 р.).
Збільшився також і час перебування українців в мережі Інтернет — 82% користувачів кожного дня підключаються до "глобальної павутини", 14% — раз в тиждень або частіше, 4% — декілька разів на місяць і рідше.
За даними Kantar TNS CMeter, серед заборонених ресурсів у 2017 році, тільки російська соціальна мережа "Вконтанте" утримується в ТОП 25 сайтів – 17-те місце в грудні 2018 року проти 10-го у грудні 2017 року.
Інтернет-магазини підсилюють свої позиції у рейтингу популярних сайтів, обіймаючи 9 з 25 місць.
Нагадаємо:
16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".
У квітні 2018 року сайт "Вконтакте" був на 11 місці за відвідуваністю.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua