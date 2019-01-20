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"Вконтакте" втрачає позиції, але все ще в топ-25 сайтів в Україні

Неділя, 20 січня 2019, 11:03

Російська соцмережа "Вконтакте" опустилася на 17 місце за відвідуваністю в Україні проти 10-го у грудні 2017 року.

Про це йдеться у дослідженні Kantar TNS CMeter за грудень 2018 року.

Перші сходинки рейтингу традиційно займають Google, YouTube та Facebook. Далі розташувалися сайти Wikipedia, інтернет-магазину "Розетка" та оголошень Olx.ua.

 

Як йдеться у повідомленні Kantar TNS, за результатами дослідження інтернет-магазини підсилюють свої позиції у рейтингу популярних сайтів, а серед мобільних додатків набирають популярність месенджери.

У 2018 році зросла кількість інтернет-користувачів в Україні. За даними Установчого дослідження 2018, вже 70% українців користуються інтернетом (63% у 2017 р.).

Збільшився також і час перебування українців в мережі Інтернет —  82% користувачів кожного дня підключаються до "глобальної павутини", 14% — раз в тиждень або частіше, 4% — декілька разів на місяць і рідше.

 

За даними Kantar TNS CMeter, серед заборонених ресурсів у 2017 році, тільки російська соціальна мережа "Вконтанте" утримується в ТОП 25 сайтів – 17-те місце в грудні 2018 року проти 10-го у грудні 2017 року.

Інтернет-магазини підсилюють свої позиції у рейтингу популярних сайтів, обіймаючи 9 з 25 місць.

Нагадаємо:

16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".

У квітні 2018 року сайт "Вконтакте" був на 11 місці за відвідуваністю.

Українська правда

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