"Вконтакте" втрачає позиції, але все ще в топ-25 сайтів в Україні

Російська соцмережа "Вконтакте" опустилася на 17 місце за відвідуваністю в Україні проти 10-го у грудні 2017 року.

Про це йдеться у дослідженні Kantar TNS CMeter за грудень 2018 року.

Перші сходинки рейтингу традиційно займають Google, YouTube та Facebook. Далі розташувалися сайти Wikipedia, інтернет-магазину "Розетка" та оголошень Olx.ua.

Як йдеться у повідомленні Kantar TNS, за результатами дослідження інтернет-магазини підсилюють свої позиції у рейтингу популярних сайтів, а серед мобільних додатків набирають популярність месенджери.

У 2018 році зросла кількість інтернет-користувачів в Україні. За даними Установчого дослідження 2018, вже 70% українців користуються інтернетом (63% у 2017 р.).

Збільшився також і час перебування українців в мережі Інтернет — 82% користувачів кожного дня підключаються до "глобальної павутини", 14% — раз в тиждень або частіше, 4% — декілька разів на місяць і рідше.