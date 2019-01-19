"Остання спроба запуску": ОПЗ знайшов нового постачальника сировини

Одеський припортовий завод запуститься 1 лютого, постачання сировини забезпечить за давальницькою схемою компанія "Енергетичний еквівалент".

Про це "Укрінформу" повідомив перший заступник генерального директора ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуріков.

"Дирекція припортового заводу уклала договір з компанією "Енергетичний еквівалент", що позиціонує себе на ринку як постачальник імпортного газу, на постачання сировини для запуску нашого підприємства", - заявив він.

"Наразі "Енергетичний еквівалент" формує запаси газу для ОПЗ: планується, що 24 січня компанія здійснить оплату за переробку сировини, а 25 січня номінуватиме газ для роботи нашого заводу в лютому", - зазначив Щуріков.

Запустити агрегати з випуску аміаку і карбаміду планується 1 лютого, уточнив перший заступник директора ОПЗ.

Згідно з договірними зобов'язаннями, компанія "Енергетичний еквівалент" забезпечить завод сировиною для виконання 4-місячної виробничої програми.

За даними ЗМІ, компанія "Енергетичний еквівалент" готова транспортувати готову продукцію українським споживачам, оскільки має в своєму розпорядженні залізничний парк.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook Щуріков додав, що це остання спроба запуску ОПЗ.

"Якщо цей контракт не почне працювати можливості у подальшому відновити виробництво не буде. Ми практично втратили кваліфіковані кадри та вже не маємо достатньої кількості робітників для повноцінного виробничого процесу", - підсумував він.

Співвласниками ТОВ "Енергетичний еквівалент" зі статутним фондом 10 тисяч гривень в держреєстрі вказані киянин Валентин Сергєєв і луганчанин Ігор Ретивов.

До квітня 2018 року місце останнього в складі засновників компанії займав Володимир Ільницький, який, серед іншого, є засновником ТОВ "Енерго газ постач".

За даними ЗМІ, чоловік з такими ж ПІБ в 2015 році значився серед помічників народного депутата Олександра Онищенка.

Як повідомлялося, ОПЗ простоює з кінця квітня цього року. Підприємство для відновлення роботи кілька разів намагалося залучити партнера для роботи за давальницькою схемою, проте марно. Останній компанії, яка перемогла в конкурсі на використання потужностей ОПЗ, проблеми почав створювати Фонд держмайна.

ОПЗ називає роботу на давальницьких умовах єдиним можливим варіантом відновлення роботи в умовах неуспіху спроб приватизації і накопиченої заборгованості за газ перед НАК "Нафтогаз України", що перевищує 1,5 млрд гривень.

Наприкінці листопада перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик заявив, що ОПЗ перебуває "не просто в критичному стані, а в точці неповернення, за якою вже явно проглядається шлях до поповнення складів металобрухту за рахунок знищення заводу".