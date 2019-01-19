"Нафтогаз" почав новий спір з Коломойським в Лондонському суді

НАК "Нафтогаз України" оголосив про намір укласти новий договір з юридичною фірмою KWM Europe LLP про захист своїх інтересів в суперечці з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафта" в Лондонському міжнародному арбітражному суді.

Цей намір оприлюднено в системі ProZorro 10 січня.

Сума нового контракту з юрфірмою на 2019 рік очікується на рівні 4 млн євро.

За інформацією видання enkorr, новий арбітражний розгляд міноритаріями "Укрнафти" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited з одного боку і "Нафтогазом" з іншого, став наслідком давньої суперечки про правомочність акціонерної угоди, розпочатої "Приватом" ще в 2015 році.

Нагадаємо, в квітні минулого року Лондонський суд виніс рішення щодо цього спору, яким скасував ключовий пункт акціонерної угоди "Укрнафти".

Цей пункт передбачав, що виключне право визначати кандидатуру голови правління, а отже і весь його склад, належить міноритарним акціонерам, афільованим з групою "Приват".

У новому судовому процесі сторони мають намір вимагати один з одного відшкодування збитку. Цю інформацію в жовтні 2018 році підтвердив глава юридичного департаменту "Нафтогазу" Ярослав Теклюк.

"В даний час, також і "Нафтогаз", і міноритарні акціонери заявили про те, що збираються вимагати відшкодування збитків один з одного. Тобто, справа, яка спочатку не виглядала великою, має всі підстави перерости в серйозний арбітраж з чималими вимогами", - повідомив він.

Станом на кінець 2018 року сторони ще не заявили точний розмір необхідної компенсації.

Як повідомлялося, акціонерну угоду між державою і міноритаріями "Укрнафти" було підписано в 2010 році за підтримки на той час прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Саме завдяки цій угоді "Приват" фактично повністю встановив контроль над діяльністю напівдержавної найбільшої видобувної компанії. У тому числі отримав можливість призначати своїх топ-менеджерів.

У вересні 2015 року було опубліковано таємні договори між міноритаріями і топ-менеджерами "Укрнафти", згідно з якими члени правління компанії за додаткові мільйонні "гонорари" брали на себе зобов'язання працювати в інтересах офшорних акціонерів.

З 2015 року "Приват" звернувся до Лондонського міжнародного арбітражного суду з вимогою зобов'язати "Нафтогаз" дотримуватися акціонерної угоди щодо "Укрнафти".

Процес закінчився в квітні 2018 року і ключовий пункт угоди, що дозволяє "Привату" контролювати призначення керівника "Укрнафти", був визнаний таким, що не відповідає українському законодавству.