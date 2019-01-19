Коболєв назвав собівартість видобутку газу "Укргазвидобування"

Собівартість видобутку природного газу, включаючи капітальні вкладення і всі супутні витрати на розвиток видобутку для компанії "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", становить 250 доларів за тисячу кубометрів.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНІАН.

"Повна собівартість видобутку газу, без урахування кредитних коштів, яка враховує капітальні вкладення, кошти на розвиток, на буріння, землевідведення, але без урахування транспортування і податків - становить приблизно 250 доларів за тисячу кубічних метрів", - сказав він.

За словами Коболєва, у приватних компаніях собівартість видобутку природного газу ще вища.

Раніше глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що вартість повного циклу видобутку газу від початку буріння і видобутку до закриття свердловини може варіюватися від 180 до 250 доларів за тисячу кубометрів.