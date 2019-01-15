Новини дня: про зарплати українців, газові перемовини та ринок електроенергії
Про що всі говорять сьогодні?
Про торговий баланс. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2018 року збільшилось на 66,6% в порівнянні з січнем-листопадом 2017 року і становило 8,866 млрд доларів.
Про ручну поклажу. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 15 січня 2019 року посилює норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.
Про зарплати українців. У 2019 році середньомісячна зарплата українців становитиме 10,1 тисячі гривень.
Про ринок електроенергії. Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочне тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.
Про тепловози General Electric. Американський тепловоз виробництва General Electric двічі не зміг зрушити з місця при перевезенні вантажу через перевантаженість.
Про газові переговори. Російський газовий монополіст "Газпром" зірвав технічні тристоронні консультації щодо транзиту газу між Україною, Росією і Євросоюзом.
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