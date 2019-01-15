В Україні зафіксували погіршення торгового балансу

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2018 року збільшилось на 66,6% в порівнянні з січнем-листопадом 2017 року і становило 8,866 мільярда доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У листопаді від'ємне сальдо становило 0,92 млрд доларів, тоді як в жовтні - 1,48 млрд доларів, у вересні - 1,46 млрд доларів, серпні - 0,94 млрд доларів, липні - 1,41 млрд доларів, червні - 0,6 млрд доларів, травні - 0,63 млрд доларів, квітні - 0,22 млрд доларів, березні - 0,46 млрд доларів, лютому - 0,46 млрд доларів, січні - 0,28 млрд доларів.

У січні-листопаді 2018 року експорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс на 9,9%, становивши 43,25 млрд доларів, імпорт - на 16,7%, до 52,11 млрд доларів.

За даними Держстату, в листопаді 2018 року в порівнянні з минулим місяцем сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 4,7%, становивши 3,98 млрд доларів, тоді як імпорт скоротився на 1,1% - до 4,88 млрд доларів.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом за 11 місяців цього року становив 0,83 проти 0,88 у січні-листопаді 2017 року.

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 220 країн світу.

Економічна правда