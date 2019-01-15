Мінфін спрогнозував середню зарплату українців до 2021 року

У 2019 році середньомісячна зарплата українців становитиме 10,1 тисячі гривень.

Про це йдеться в макроекономічному огляді та прогнозі Міністерства фінансів.

"Середньомісячна зарплата працівників (брутто) в гривнях становитиме 10 129 грн в 2019 році, 11 451 грн - в 2020 році, 12 835 грн - в 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Номінальна середня зарплата, скоригована на індекс споживчих цін, виросте на 6,9% в 2019 році в порівнянні з 2018 роком, на 6% - в 2020 році, на 6,2% - в 2021 році.

У 2018 році розмір середньої зарплати становив 8 713 гривень.

Нагадуємо:

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.

Протягом січня-жовтня поточного року реальна зарплата в Україні зросла на 13%.

Економічна правда