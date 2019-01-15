"Газпром" зірвав технічні тристоронні переговори з Україною та ЄС

Російський газовий монополіст "Газпром" зірвав технічні тристоронні консультації щодо транзиту газу між Україною, Росією і Євросоюзом. Ця зустріч мала передувати другому раунду головних консультацій, запланованих на 21 січня.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у своєму Facebook.

"Логіка проста - не звертати увагу ні на кого, будувати "Північний потік-2", не чекаючи остаточних дозволів, ігнорувати своїх же ж партнерів", - написала вона.

За словами Зеркаль, слід "не давати "Газпрому" жодних винятків і поширювати на всі його проекти, особливо "Північний потік-2", усі норми ЄС, чого Україна вимагає вже давно".

"Дуже доречно, що питання відповідних змін до газової директиви ЄС обговорюються в Раді ЄС саме сьогодні", - зазначила дипломат.

"Тим часом ми провели змістовні розмови з Європейською комісію щодо всіх істотних питань реформи ринку газу, виконання Угоди про Асоціацію, у тому числі оновленого Додатку XXVII, подальшої долі тристоронніх консультацій тощо. Працюємо далі і готуємось не лише до тристоронніх консультацій на політичному рівні, але і до всіх можливих сценаріїв розвитку подій", - додала вона.

Нагадаємо, перший раунд тристоронніх консультацій відбувся 17 липня 2018 року. Пізніше "Газпром" зірвав консультації, які були заплановані на вересень.

Єврокомісія займає позицію, що Україна має залишатися транзитною країною після завершення 1 січня 2020 року контракту з "Газпромом".

Європейська правда