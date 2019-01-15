Тепловози General Electric двічі "забуксували" при перевезенні вантажу

Американський тепловоз виробництва General Electric двічі не зміг зрушити з місця при перевезенні вантажу через перевантаженість.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

За його словами, 3 січня новий тепловоз "забуксував" на ділянці "Волноваха - Камиш-Зоря" (Донецька і Запорізька області) з поїздом вагою 3768 тонн.

"Довелося на підмогу викликати старий 2ТЕ116, побудований 37 років тому на "Луганськтепловозі", - написав він.

8 січня General Electric ТЕ33АС не зміг зрушити з місця на лінії Федорівка - Волноваха, в Запорізькій області.

Як йдеться у звіті "Укртрансбезпеки", зупинившись на перегоні з вантажним поїздом вагою 3728 тонн, американський тепловоз не зміг рушити з місця і йому на підмогу відправили старий 2ТЕ116.

Затримка поїздів в обох випадках становила близько 1 години 20 хвилин.

Кава підкреслив, що на даній ділянці старі тепловози "Луганськтепловозу" водять поїзди з вагою до 4,5 тисячі тонн, "а в справному стані - 6 тисяч тонн".

"Таким чином, щоб перевезти рівну кількість вантажів на ділянці "Волноваха - Камиш-Зоря", використовуючи тепловози GE ТЕ33АС, потрібно виконати більшу кількість рейсів у порівнянні з використанням старих тепловозів 2ТЕ116. Відповідно, необхідна більша кількість локомотивів, а також більша кількість локомотивних бригад", - додав він.

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Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric

Нагадуємо:

Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що тепловоз ТЕ33АС виробництва General Electric має швидший оборот і може виконувати за зміну більше поїздок, ніж тепловози, які працювали раніше на аналогічних маршрутах.

Максимальна вага поїзда, який веде локомотив "Тризуб", наразі становить 3,9 тис тонн.

Залізничники заявляли про наміри переглянути цю норму і визначити, на скільки можна збільшити максимальну вагу поїзда.

Економічна правда