Новини дня: про справи Ахметова, фабрику АВК та махінації у ВТБ-банку

Про що всі говорять сьогодні?

Про купівлю обленерго Ахметовим. Група ДТЕК Ріната Ахметова купує у групи російських бізнесменів "VS Energy" контрольні пакети акцій "Одесаобленерго" і "Київобленерго" за 250 мільйонів доларів.

Про махінації у ВТБ-банку. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час процедури ліквідації "ВТБ банку" виявив "безпідставну перереєстрацію" права власності на нерухомість на суму 105 мільйонів гривень.

Про фабрику АВК. "Промінвестбанк", який належить російській держкорпорації "Внєшекономбанк", відсудив у "Кондитерської фабрики А.В.К" завод в Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень.

Про фінанси українців. Портфель гривневих кредитів населенню за рік виріс на 31,4% - до 135,4 мільярда гривень.

Про перейменування коньяку. Проект "Географічні зазначення в Україні", що фінансується Європейським Союзом, представив результати громадського онлайн-голосування за нову назву, яка прийде на заміну "коньяку України".

Про найкомфортніші міста. Львів став лідером серед українських міст у щорічному рейтингу міст світу за індексом якості життя від дослідницького сервісу Numbeo.

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Тяжкий російський спадок: чи зможуть клієнти ВТБ повернути свої кошти

"Дочка" російського Внєшторгбанку визнана неплатоспроможною. В банку залишилося чимало цікавих активів, але їх вже почали розкрадати.