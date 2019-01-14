Скільки українці винні банкам — статистика НБУ

Портфель гривневих кредитів населенню за рік виріс на 31,4% - до 135,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У той же час портфель гривневих кредитів бізнесу за минулий рік збільшився на 2,7% - до 478,5 млрд грн, хоча в грудні він зменшився на 1,5%.

В цілому, кредитний портфель банків у національній валюті за 2018 рік виріс на 8,1% до 616 мільярда гривень.

"Активно в минулому році банки розвивали споживче кредитування. Завдяки цьому портфель гривневих кредитів населенню за рік виріс на 31,4% - до 135,4 млрд грн, перевищивши обсяг портфеля в докризовий період", - сказано в повідомленні.

Також, в 2018 році зросли залишки за кредитами в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) - на 6,7% до 14,4 млрд доларів (в грудні вони знизилися на 4,4%).

За даними НБУ, обсяг депозитного портфеля банків в національній валюті в 2018 році виріс на 10% - до 539,7 млрд грн.

"При формуванні заощаджень українці надавали перевагу вкладам в національній валюті. Обсяг гривневих депозитів населення в платоспроможних банках за рік збільшився на 14,5% - до 268,9 млрд грн, в той час як в іноземній валюті - на 1,6%, до 8,6 млрд доларів. У результаті, обсяг гривневого депозитного портфеля українців за підсумками року перевищив докризовий рівень, який банківська система мала в 2013 році", - наголошується в повідомленні.

У той же час обсяг коштів бізнесу в національній валюті в платоспроможних банках за рік збільшився на 5,9% - до 270,1 млрд грн, що також стало найвищим показником з докризового періоду. У грудні гривневий депозитний портфель бізнесу виріс на 16%.

При цьому гривневі процентні ставки банків росли, перш за все, в результаті поступового підвищення облікової ставки Національного банку, починаючи з жовтня 2017 року. З того часу облікова ставка зросла в середньому на 5,5 п.п. - до поточних 18% річних. Також на зростання ринкових ставок впливали і кон'юнктурні чинники.

"Зате прибутковість депозитів населення, незважаючи на зростання в грудні, залишилася майже на рівні грудня 2017 року (11,7% річних). Ставки за вкладами населення і бізнесу в іноземній валюті на кінець 2018 року становили 2,7% річних і 2,5% річних відповідно", - уточнили в НБУ.

У той же час вартість кредитів для бізнесу за рік збільшилася на 6,6 п. п. - до 20,9% річних, а вартість позик для населення - на 3,9 п. п. - до 33,1% річних. У грудні процентні ставки за кредитами бізнесу зросли на 1,2 п. п., В той час як для населення не змінилися.

Економічна правда