З "ВТБ банку" вивели 100 мільйонів під час роботи тимчасової адміністрації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час процедури ліквідації "ВТБ банку" виявив "безпідставну перереєстрацію" права власності на нерухомість на суму 105 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як зазначили в прес-службі, 26 грудня 2018 року було встановлено, що 46 одиниць нерухомості, які перебували на балансі банку з 2015 року, "зникли з його активів".

Подальше з'ясування обставин показало, що ці об'єкти були перереєстровані державним реєстратором 13 грудня 2018 року на фізичну особу на підставі додаткового рішення Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 15 січня 2016 року, розповіли у фонді.

"У ФГВФО є всі підстави вважати ці дії шахрайськими, про що свідчать такі факти: у 2014 році на баланс банку було взято 311 квартир і об'єктів комерційної нерухомості на підставі договорів іпотеки. За наступні три роки з них були продані всі, крім 46-ти, які залишалися на балансі на момент входження в банк ФГВФО. Саме ці нереалізовані 46 одиниць і були вказані в додатковому рішенні суду 15 січня 2016 року, про який стало відомо в грудні 2018 року", - йдеться в повідомленні ФГВФО.

У ФГВФО вважають фіктивним додаткове судове рішення Індустріального районного суду м.Дніпропетровська.

"На основі зібраних даних Фондом подано відповідну заяву до правоохоронних органів. Крім того, готується апеляційна скарга на вищевказане судове рішення", - йдеться в повідомленні.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

19 грудня Національний банк України вирішив ліквідувати "ВТБ Банк".

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Економічна правда