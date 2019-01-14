Українська "дочка" російського банку відсудила фабрику АВК

"Промінвестбанк", який належить російській держкорпорації "Внєшекономбанк", відсудив у "Кондитерської фабрики А.В.К" завод в Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову Господарського суду Донецької області.

Суд звернув стягнення на нерухомість, де розташовані виробничі цехи фабрики АВК, а також основні засоби і транспорт.

Зазначене майно в рамках процедури виконавчого провадження продадуть на публічних торгах, йдеться в рішенні суду.

За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами "Кондитерської фабрики АВК" є Володимир Авраменко та Валерій Кравець.

У жовтні 2016 року Авраменко констатував, що "кредиторами компанії є банки країни-окупанта, а переговори з ними вести складно". За його словами, він готовий був покрити частину боргу АВК, але яку саме частку заборгованості зможе повернути банкам, не уточнив.

"Борг АВК перед кредиторами становить 160 млн доларів. Але ніхто не буде віддавати борги - бізнес зруйнований", - сказав бізнесмен.

Компанії АВК належать три заводи - в Дніпрі, Луганську та Донецьку (контроль над двома останніми компанія втратила - ред). Загальна кількість співробітників - 3,5 тис осіб.

До 2014 року 70% доходів АВК припадало на російський ринок, на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.