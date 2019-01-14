Стало відомо, як українці хочуть перейменувати коньяк

Проект "Географічні зазначення в Україні", що фінансується Європейським Союзом, представив результати громадського онлайн-голосування за нову назву, яка прийде на заміну "коньяку України".

Згідно з результатами, чверть опитаних (25,6%) хочуть, щоб коньяк в Україні іменувався як Український бренді або Бренді України, йдеться у повідомленні проекту у Facebook.

На другому місці – назва Бурштин/Бурштинок/Бурштиняк (9,4%). На третьому - Гайстер (8,5%).

Далі список виглядає так: К'янок (7,9%), Дубовик/Дубняр (7,2%), Брунат (5,3%), Каннук (4,5%), Укрньяк/Украньяк (4,3%), Сонцедар/Сандар/Виндар (3,3%), Бревіс (3%).

Усі інші варіанти набрали менше трьох відсотків голосів. В рамках голосування проект отримав 16 тисяч відповідей і "десятки пропозицій".

Результат голосування, втім, не гарантує, що "коньяк України" отримає нову назву Український бренді. Наприкінці січня Міністерство аграрної політики та продовольства України планує нараду з виробниками коньяку України для обговорення нової назви цього продукту. На нараді буде представлено результати цього опитування.

Нагадаємо, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" для продукту вітчизняного виробництва.

Замість терміну "коньяк України" має вживатися або термін "бренді", або нова назва, яка буде поширюватися лише на українську продукцію. Раніше в Мінагрополітики обіцяли розпочати громадське обговорення нової назви для коньяків. Про це можна почитати у статті "Конфлікт, настояний на коньяку: навіщо Україні нова проблема у відносинах з ЄС".

"Географічні зазначення в Україні" – фінансований Європейським Союзом проект, який реалізовується протягом 2017-2020 років. Він покликаний допомогти Україні розробити систему позначення товарів із властивостями та репутацією, що зумовлені переважно місцем походження.

Європейська правда