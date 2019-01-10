Новини дня: про умову "Нафтогазу", український експорт та недооціненість гривні

Про що всі говорять сьогодні?

Про умову "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз України" готова обговорювати можливість перегляду або відмови від другого транзитного позову до російського "Газпрому" на суму понад 12 млрд доларів у прив'язці з укладенням нового довгострокового контракту.

Про український експорт. Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції.

Про недооціненість гривні. The Economist опублікував рейтинг Індексу Біг Мака та виявив, що гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.

Про контрабанду в цифрах. Прикордонники поділилися даними про перетини кордонів України за останні 5 років, обсяги контрабанди та кількість колег-корупціонерів.

Про позбавлення приставки в. о. Кабінет міністрів призначив Євгена Кравцова головою правління "Укрзалізниці" терміном на три роки.

Про оновлення популярного електромобіля. Компанія Nissan представила нову версію електромобіля Leaf-2, що отримав назву Leaf e-Plus.

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