"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе багатомільярдний позов до "Газпрому"
НАК "Нафтогаз України" готова обговорювати можливість перегляду або відмови від другого транзитного позову до російського "Газпрому" на суму понад 12 млрд доларів у прив'язці з укладенням нового довгострокового контракту.
Про це глава НАК Андрій Коболєв повідомив в ефірі одного з телеканалів в середу ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".
"Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути - Ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте. Якщо хочете транспортувати і готові підписати довгостроковий контракт за європейськими правилами, з гарантіями, що ці гроші заплатите, ми готові від позову відмовитися, або переглянути його, або змінити його", - сказав він.
"Ми комунікували цей меседж європейській комісії і нас почули. Ми готові це питання, якщо нам акціонер погодить, покласти на стіл переговорів з "Газпромом", - додав глава НАК.
Коболєв нагадав, що головною метою цього позову є відшкодування збитків від зниження вартості газотранспортної системи України в результаті будівництва "Газпромом" обхідних потоків і невиконання прописаних зобов'язань в чинному до кінця 2019 року контракті на транзит.
За його словами, стягнення з "Газпрому" коштів за вже виграний транзитний позов і потенційна перемога в арбітражі за другим позовом змушує діяти акуратно і точно в частині відокремлення від "Нафтогазу" газотранспортної складової.
"Як громадянин України, я вважаю, що втратити і гроші і транзит неприйнятно. Як глава НАК - я не дозволю цього зробити. У нас є план відділення, за яким ми рухаємося вже півтора року", - сказав Коболєв.
"Ми створили дві окремих філії, вони вже працюють в складі "Нафтогазу", ми готуємо їх для переведення в окремі компанії в наступному році. Ми запропонували саме таку модель анбандлінгу, так званий ISO (independent system operator), яка дозволяє нам цей позов зберегти", - пояснив він.
Як повідомлялося, "Нафтогаз" 6 липня 2018 року подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром".
НАК вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року і попередньо оцінив свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів без урахування відсотків.
У листопаді виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що претензії НАК до "Газпрому" за новими позовами в Стокгольмському арбітражі за чотири місяці збільшилися до понад 12 млрд доларів.
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