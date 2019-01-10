Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу
The Economist виявив, що гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.
Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.
Видання оприлюднило щорічний рейтинг Індексу Біг Мака, який порівнює купівельну спроможності валют на базі вартості стандартного Біг Мака.
За даними The Economist, вартість гривні недооцінена на 65,2%, а реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 9,68 гривень за долар.
Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.
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