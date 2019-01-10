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Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу

Четвер, 10 січня 2019, 19:25

The Economist виявив, що гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.

Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

Видання оприлюднило щорічний рейтинг Індексу Біг Мака, який порівнює купівельну спроможності валют на базі вартості стандартного Біг Мака.

За даними The Economist, вартість гривні недооцінена на 65,2%, а реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 9,68 гривень за долар.

 

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.

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