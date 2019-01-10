Вибухівка, наркотики, корупціонери і тюрма: про українську контрабанду в цифрах

Прикордонники поділилися даними про перетини кордонів України за останні 5 років, обсяги контрабанди та кількість колег-корупціонерів.

Нижче ЕП наводить найбільш цікаві факти із відповідей Державної прикордонної служби.

В яку країну їздять найчастіше українці?

Протягом 2014–2018 років (за даними на 12 грудня 2018 року — ЕП) в Державній прикордонній службі зафіксували 383,1 млн перетинів кордону.

В середньому за день сухопутні кордони України перетинають 179,6 тисяч осіб. Найчастіше перетинають кордони України з Польщею, Молдовою і Росією.

Скільки й чого возять контрабандисти?

Протягом 2014–2018 років прикордонники виявили 3,9 тис одиниць контрабандної зброї, 280,8 кілограмів вибухівки, 1,55 тонн наркотичних засобів і товарів на 1,921 млрд грн.

У 69% випадків контрабандні товари намагаються вивезти з України.

В 34% випадків через кордон переправляли тютюнові вироби, в 16% — автомобілі, в 3% — антикваріат. Рибопродукти, автозапчастини незаконно перевозили в 2% випадків. Бурштин, м'ясопродукти, домашні тварини, промислові товари, горілчані вироби становлять — по 1% від загального обсягу контрабандних товарів, які намагалися вивезти з України.

Водночас, автомобілі — найпопулярніший товар для незаконного ввезення в Україну. Їх частка в структурі контрабандного імпорту — 9%. По 4% припадає на контрабандний тютюн і алкоголь. По 2% — на м'ясо- і рибопродукти. По 1% — на автозапчастини, побутову техніку, промтовари, паливно-мастильні матеріали, радіотовари й одяг.

Як часто в Україні карають за контрабанду?

За даними прикордонників, за останні п’ять років було відкрито 477 кримінальних справ. Досудові вироки винесли щодо 73 осіб.

Найчастіше кримінальні справи відкривають за статтею 305 Кримінального Кодексу —контрабанда наркотиків і їх прекурсорів. Кількість обвинувальних вироків за відповідною статтею упродовж останніх 5 років постійно падає.

За 201 статтею Кримінального кодексу "Контрабанда" щороку з 2014 року відкривають 18–23 справи. В судах за рік лише 2–4 з них завершуються покаранням для обвинувачених.

Де частіше ловлять контрабандистів: на східних чи західних кордонах?

За даними прикордонників, на східних кордонах контрабандистів ловлять майже втричі частіше, ніж на західних. Протягом 2014– 2018 на Сході України зафіксували 2 876 випадків контрабанди, а на західних кордонах – 948.

При цьому на західних кордонах частіше ловлять на контрабанді зброї, ніж на східних. Східні кордони переважають за кількістю випадків контрабанди боєприпасів, вибухівки, наркотиків і товарів.

Жителів яких областей ловлять на контрабанді найчастіше?

Так як прикордонники прискіпливіші на східних кордонах, за статистикою жителів якраз цих областей частіше ловлять на контрабанді. Щоправда, жителів Львівщини й Волині ловлять на контрабанді вдвічі частіше, ніж мешканців будь-якої іншої області.

Скільки в Україні прикордонників?

Закон визначає, що в Україні найбільша допустима кількість прикордонників — 53 000 осіб. Із них 45 000 можуть бути військовослужбовцями. До 2015 року загальна чисельність прикордонників була 50 000, із них 42 000 — військовослужбовці.

Чи часто карають прикордонників за корупцію?

За останні 5 років 124-х прикордонників підозрювали в корупції. Але лише 32-х посадових осіб ДПСУ притягнули до адміністративної відповідальності. В тюрму за корупцію, як повідомляють у ДПСУ, потрапляють тільки військовослужбовці-прикордонники. Таких протягом 2014–2018 було 51 випадок.

Олексій Півторак, для ЕП