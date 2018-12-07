Новини дня: нові тарифи на газ, борг ОПЗ та занепокоєння групи Фірташа
Про що всі говорять сьогодні?
Про занепокоєння групи Фірташа. Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, готують звернення до Антимонопольного комітету України з проханням перевірити дії "Укртрансгазу", спрямовані на посилення монопольного становища групи "Нафтогаз".
Про борг ОПЗ. Господарський суд Одеської області видав наказ про примусове стягнення з "Одеського припортового заводу" на користь ПАТ "Укртрансгаз" 440 млн гривень.
Про подорожчання газу. Компанія "Київгаз" опублікувала нові тарифи на газ для населення, які почали діяти з 1 листопада 2018 року.
Про держбюджет-2019. Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.
Про заблоковані кораблі. Через Російську Федерацію, яка заблокувала прохід Керченською протокою, в очікуванні проходу стоїть понад 140 суден.
Про відключення росіян від Visa та Mastercard. Центробанк Російської Федерації рекомендував невеликим банкам, що працюють з платіжними системами не безпосередньо, а через великі банки-спонсори, знайти запасних спонсорів, які могли б обслуговувати їхні карти.
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